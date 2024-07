information fournie par AFP Video • 13/07/2024 à 17:39

La discobole Mélina Robert-Michon et le nageur Florent Manaudou, Nantenin Keita, ambassadrice des droits des personnes atteintes d'albinisme, et Alexis Hanquinquant, champion du monde six fois consécutive de para-triathlon, s'adressent à la presse.