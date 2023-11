information fournie par AFP Video • 29/11/2023 à 18:27

"Sur les transports, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot et il va falloir le faire", affirme la maire de Paris Anne Hidalgo, en marge d'une conférence de presse sur les périmètres autour des sites olympiques et paralympiques. "La question de la mobilité durant les Jeux ne me pose vraiment aucun problème", ajoute-t-elle. SONORE