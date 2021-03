AFP Video • 13/03/2021 à 15:15

C'en est fini de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. La chanteuse et le joueur de baseball ont rompu leurs fiançailles, ont rapporté des médias américains. "JLo", 51 ans, et Alex Rodriguez, 45 ans, étaient en couple depuis quatre ans et venaient d'acheter ensemble, l'an dernier, une maison évaluée à 40 millions de dollars à Miami, en Floride.