Depuis près de dix ans, Nejla Isik, 48 ans, et sa fille Esra, 26 ans, se mobilisent contre les projets miniers qui dévastent un par un la province de Mugla, en Turquie. Maire d'Ikizkoy, village aux 70 foyers, Nejla mène une lutte ouverte contre la compagnie YK Enerji qui veut élargir la mine pour augmenter la capacité de production de ses deux centrales thermiques.
"Je ne quitterai pas ma maison" : en Turquie, mère et fille contre une mine de charbon
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