"Mes adversaires en politique, c'est d'abord ceux qui ont des projets qui peuvent couler la France et diviser le pays", indique Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, en marge du sommet de la Construction, au Palais Brongniart à Paris. "Mes adversaires, ce sont ceux qui, depuis 15-20 ans, appliquent des politiques libérales dures, extrêmement dures à notre pays, qui font que notre pays, aujourd'hui, s'est lourdement endetté", ajoute Fabien Roussel.
"Je n'ai pas d'adversaires à gauche", affirme Roussel
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