"Je dois avoir peur": Hala Naamé, une des rares femmes à déminer les champs du Sud Liban

AFP Video • 18/06/2021 à 08:22

"La peur est présente, si on n'a pas peur, on met notre vie en danger, je dois avoir peur": Hala Naamé est l'une des rares Libanaises à exercer le métier de démineur. Chaque jour, à genoux dans les herbes hautes, elle cherche les mines antipersonnel enfouies par Israël entre 1982 et 1985, pendant la guerre civile libanaise qui a duré de 1975 à 1990. Chez les rescapés des explosions comme pour chez ses proches, le travail d'Halaa suscite admiration et reconnaissance.