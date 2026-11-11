Stéphane Peu, député PCF de Seine-Saint-Denis et président du groupe GDR à l'Assemblée nationale, a annoncé la semaine dernière, ainsi que la majorité du groupe communiste, qu'il soutenait Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle plutôt que le candidat de leur parti, Fabien Roussel.
"Je crains que la candidature de Fabien Roussel ajoute de la division", estime Stéphane Peu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro