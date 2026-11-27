À la fin des années 1960, la contestation gagne les universités japonaises. Une fraction de l'extrême gauche choisit la lutte armée. En 1972, deux événements marquent cette bascule : le siège du chalet Asama, retransmis en direct à la télévision japonaise, et l'attentat de l'aéroport de Lod, près de Tel-Aviv. Plus de cinquante ans après les faits, France 24 a rencontré deux anciens militants.
Japon : de la révolte étudiante à la lutte armée, sur les traces de l'Armée rouge
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