Si on vous parle de la Jamaïque, vous visualisez sans doute une longue plage de sable fin et un air de reggae. Mais cette image paradisiaque se heurte à la réalité. Aujourd'hui, seulement 0,6 % des plus de mille kilomètres de côtes jamaïcaines sont accessibles librement aux habitants de l'île. Le paradoxe est brutal : la Jamaïque vend ses plages au monde entier et les interdit à ses propres citoyens.
Jamaïque : plages interdites
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