Le sénateur Yannick Jadot et le député Jérémie Iordanoff annoncent la fondation d'un nouveau parti, Ecologistes et Démocrates, après la main tendue de Marine Tondelier en direction de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle.
Jadot et Iordanoff annoncent la fondation d'un nouveau parti
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