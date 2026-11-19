Jad Zahab, porte-parole de Gabriel Attal, estime que "Gabriel Attal a le programme le plus radical". Concernant la crise du pouvoir d'achat, sujet qui selon lui sera au coeur de la campagne, il affirme que "les Français ne demandent pas à être aidés mais à vivre dignement de leur travail". Quant à la primaire du centre et de la droite, qu'Édouard Philippe continue de refuser, Jad Zahar espère "qu'il va finir par changer d'avis".
Jad Zahab : la France n'est "plus une nation libre car nous sommes endettés"
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