Depuis fin octobre, quelques 2000 soldats salvadoriens sont déployés en Haïti, en accord avec l'exécutif haïtien. Ces militaires ont été initialement envoyés pour retrouver quatre soldats salvadoriens membres de la force onusienne, portés disparus après une attaque de gangs. Mais la durée et l'ampleur de l'opération menée par le Salvador interroge sur les réelles intentions du président Nayib Bukele. Jacques Nesi, politologue à l’Université des Antilles, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Jacques Nesi :" les soldats salvadoriens sotn accueillis comme le Messie en Haïti"
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