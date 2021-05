AFP Video • 04/05/2021 à 11:23

Deux hommes ont été endormis dans un hôpital de la province de Buenos Aires sans savoir qu'ils passeraient ensemble plus de 60 jours en soins intensifs, échappant de peu à la mort à cause du Covid-19. Des mois plus tard, Raul Almiron et Raul Gutierrez témoignent.