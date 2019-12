"J'ai parlé au vin": ils voyagent grâce à des dégustations de vins sous hypnose

AFP Video • 23/12/2019 à 17:03

"J'ai parlé au vin, j'ai vraiment senti la chaleur du soleil quand j'étais en Italie": immersion dans un atelier de dégustation de vins et champagnes sous hypnose, une formule lancée par Adrien Moulard, hypnologue, et Juliette Combet, oenologue, où les participants goûtent des alcools de manière "décomplexée", pour voyager à travers les terroirs et mieux apprécier les saveurs.