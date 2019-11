"J'ai eu un vrai choc, un malaise physique en voyant la forêt amazonienne dont j'avais tant rêvé"

France 24 • 28/11/2019 à 11:32

Alfred de Montesquiou, grand reporter à Paris Match, vient de publier "Sur la route des extrêmes, une traversée de l'Amérique du sud". Pendant cinq mois, il a parcouru le sous-continent en passant par le Brésil, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Une enquête écologique, afin de comprendre comment l'homme s'est adapté à une telle variété de milieux. Entre colère et espoir, le journaliste continue à avoir foi en l'être humain, foi en sa capacité à changer et à amorcer la transition écologique.