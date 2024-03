information fournie par AFP Video • 04/03/2024 à 20:20

"Le parlement a posé un acte fort" et a "transcendé les clivages (...) pour pouvoir protéger à jamais les femmes et les filles de notre pays," assure Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale après que députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles ont très largement approuvé l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. SONORE