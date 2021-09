information fournie par AFP Video • 07/09/2021 à 12:14

Le ténor italien Andrea Bocelli chante à Venise lors de la cérémonie marquant la fin de la rénovation du pont du Rialto. Avec son élégante arche basse et ses arcades distinctives, le pont blanc qui enjambe le Grand Canal à son point le plus étroit est l'une des attractions touristiques les plus photographiées de Venise - et jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'était le seul moyen de traverser en dehors du bateau.