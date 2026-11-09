Une truffe blanche de 850 grammes a été adjugée 100.000 euros dimanche à un acheteur de Hong Kong, lors de la 27e vente aux enchères mondiale organisée à Alba, près de Turin, dans le Piémont (nord de l'Italie).
Italie : une truffe blanche adjugée 100.000 euros
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