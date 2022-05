information fournie par AFP Video • 07/05/2022 à 18:23

Un méga-yacht dont le nom du propriétaire n'a pas été rendu public et qui semblait sur le départ, a été saisi par les autorités italiennes vendredi. L'enquête des autorités italiennes "a permis d'établir des liens significatifs, économiques et d'affaires, entre la personne qui possède officiellement le navire Shéhérazade et d'éminentes personnalités du gouvernement russe".