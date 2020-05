Italie: retour à Codogno, la ville du "patient numéro un"

AFP Video • 21/05/2020 à 21:07

C'est ici que tout a commencé, mi-février. Petite bourgade tranquille de Lombardie, dans le nord de l'Italie, Codogno, la ville du "patient numéro un", retrouve un peu de liberté à mesure que l'Italie se déconfine, mais garde les stigmates du "choc" du coronavirus et la peur d'un retour de l'épidémie. Comme dans toute la péninsule italienne, cafés, restaurants et commerces ont commencé à rouvrir à Codogno, nouvelle étape du déconfinement dans un pays traumatisé par une pandémie qui a fait plus de 32.000 morts en trois mois.