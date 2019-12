Italie: les Sardines anti-fascistes se rassemblent à Rome

AFP Video • 14/12/2019 à 16:56

Les Sardines anti-fascistes manifestent à Rome tout en s'interrogeant sur le devenir d'un mouvement qui veut "réveiller" la politique italienne, sans se transformer en un parti ni une organisation défendant une cause unique. Ce phénomène est né il y a un mois à Bologne quand une manifestation organisée par quatre inconnus a rassemblé par surprise 15.000 personnes pour dénoncer le discours "de haine et de division" de Matteo Salvini, ex-numéro deux du gouvernement et chef de la Ligue (extrême droite).