AFP Video • 30/01/2021 à 10:14

Le président de la Chambre des députés, Roberto Fico, arrive et repart du palais présidentiel italien, alors que Sergio Matteralla l'a convoqué pour le charger de négociations plus approfondies. Le président italien a donné aux partis au pouvoir plus de temps pour former un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Giuseppe Conte.