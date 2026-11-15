Siège du plus grand parti communiste d'Occident pendant des décennies, l'imposant bâtiment situé à deux pas de la Piazza Venezia, en plein coeur de Rome, est désormais le Thompson Rome by Hyatt. Avec des tarifs prohibitifs pour le prolétariat — les chambres vont de 550 euros à 4.000 pour une suite en haute saison — il est le dernier en date d'une série d’hôtels cinq étoiles qui ouvrent dans la capitale européenne.
Italie : le marteau et la faucille à l'honneur avec l'ouverture d'un hôtel de luxe à Rome
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