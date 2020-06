Italie: à Jesolo, un hôtel de plage accueille les premiers touristes étrangers

AFP Video • 12/06/2020 à 14:43

Le Cavalieri Palace à Jesolo, à l'est de Venise, est l'un des premiers hôtels à ouvrir ses portes aux touristes internationaux, après l'ouverture des frontières italiennes aux pays de l'espace Schengen le 3 juin. Transats et parasols à distance, désinfection systématique... L'Italie fait tout pour être en mesure d'accueillir cet été les vacanciers sur ses plages qui représentent une manne non négligeable pour son économie au bord de l'asphyxie.