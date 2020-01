Istanbul dans l'angoisse d'un tremblement de terre majeur

France 24 • 20/01/2020 à 16:54

La Turquie se situe sur une des failles sismiques les plus actives au monde. Il y a 20 ans, la ville d'Izmit, à 100 km à l'est d'Istanbul, était secoué par un séisme meurtrier faisant 17--000 morts. Depuis, la capitale aux 16 millions d'habitants vit dans l'angoisse du prochain gros tremblement de terre. Selon les chercheurs, il pourrait se produire dans un futur assez proche. Si la mairie et les associations tentent de préparer la ville et sa population, elles admettent qu'elles sont encore loin du compte.