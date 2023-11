information fournie par AFP Video • 12/11/2023 à 17:43

Le 7 octobre dernier, Ouriel Balas, fêtait son anniversaire au festival Nova, dans les sous-bois du kibboutz Reim, près de Gaza. Un mois plus tard, il raconte l'enfer de l'attaque du Hamas et comment il s'en est échappé. Plus de 260 personnes ont été tuées ce matin-là au festival et de nombreuses personnes ont été prises en otage par le groupe islamiste palestinien.