Israël : Nouvel échec des négociations entre Gante et Netanyahu, l'impasse politique persiste

France 24 • 16/04/2020 à 12:39

Israël semble se diriger vers ses quatrièmes élections législatives en un peu plus d'un an, le centriste Benny Gantz et le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu n'étant pas parvenus mercredi 15 avril à former un gouvernement d'union nationale.