information fournie par AFP Video • 19/03/2025 à 12:15

Des manifestants anti-gouvernementaux scandent des slogans et brandissent des drapeaux israéliens lors d'une manifestation près de la Knesset à Jérusalem contre la reprise de la guerre à Gaza, appelant à un accord pour la libération des otages et contre les décisions de Netanyahu de limoger le procureur général et le chef du Shin Bet. IMAGES