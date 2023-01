information fournie par AFP Video • 29/01/2023 à 10:01

Des Israéliens brandissent des drapeaux et scandent des slogans lors d'une manifestation hebdomadaire à Tel-Aviv contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui dirige à présent le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, et ses projets visant à donner aux législateurs un contrôle accru sur le système judiciaire.