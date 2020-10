Israël: l'armée en renfort pour soulager les hôpitaux

AFP Video • 12/10/2020 à 15:35

Israël ouvre un nouveau centre de traitement du Covid-19 co-géré par l'armée, une mesure sans précédent visant à renforcer un système de santé en difficulté. Avec plus de 290.000 cas confirmés et plus de 1.900 décès sur une population de neuf millions d'habitants, l'Etat hébreu est un des pays avec le taux d'infection les plus élevés au monde.