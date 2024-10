Israël: Des militants manifestent contre la guerre à Gaza et au Liban

information fournie par AFP Video • 28/10/2024 à 17:46

Des militants de gauche ont manifesté dimanche soir à Tel-Aviv devant le ministère israélien de la Défense pour dénoncer la guerre à Gaza et au Liban, et réclamer un cessez-le-feu. Depuis l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023 sur son sol, qui a fait plus de 1.200 morts, majoritairement des civils, Israël assiège et bombarde la bande de Gaza sans relâche, faisant en un an plus de 43.000 morts dans le territoire palestinien surpeuplé, dont une majorité de civils. Après des mois d'échanges de tirs avec le Hezbollah, un mouvement allié du Hamas, Israël a étendu ses bombardements au Liban, faisant plus de 1.600 morts en un mois à travers ce pays, selon un bilan établi par l'AFP.