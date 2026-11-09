Le chef du bloc de l'opposition israélienne, Gadi Eisenkot, qui a officiellement reçu dimanche le mandat de former le prochain gouvernement, s'est dit ouvert à une coalition incluant la formation de Benjamin Netanyahu, auquel il a imputé d'avoir plongé le pays dans une crise historique.
Israël : chargé de former un gouvernement, Eisenkot appelle à l'unité
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