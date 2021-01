AFP Video • 21/01/2021 à 14:16

Des étudiants lassés, démoralisés et de plus en plus précarisés ont manifesté mercredi dans plusieurs villes de France pour réclamer un retour en présentiel dans les universités, malgré le Covid-19. Pour l'instant, seuls les étudiants de première année pourront reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier.