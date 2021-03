Islam : la France a subi "mensonges d'Etat" et "offensive en règle" l'an dernier

AFP Video • 24/03/2021 à 11:19

SONORELa France a subi des "mensonges d'Etat", notamment de la part de la Turquie, et une "offensive en règle, politico-religieuse", sur son rapport à l'islam, à l'autmone dernier, déplore Emmanuel Macron dans l'émission C dans l'air diffusée mardi. "On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Je soutiens les caricatures contre le prophète: je n'ai jamais dit cette phrase", ajoute le président français. COMPLETE VIDI96K9GK_FR