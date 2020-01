Irlande du Nord: Boris Johnson arrive à Stormont alors que l'Assemblée siège à nouveau après trois ans de blocage politique

AFP Video • 13/01/2020 à 13:42

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord Julian Smith arrivent à Stormont, où ils sont accueillis par la Première ministre Arlene Foster et la vice-Première ministre Michelle O'Neill, suite à la conclusion d'un accord entre unionistes et républicains mettant fin à trois ans de paralysie politique dans cette province britannique en première ligne du Brexit.