Iris Brey : "Le mot genre est un mot qui crispe encore en France"

France 24 • 05/03/2020 à 14:12

Iris Brey est universitaire et critique de cinéma, spécialiste de la question du genre. Dans son dernier essai, "Le Regard féminin - Une révolution à l'écran" (Éd. de l'Olivier - Les Feux), elle décortique 100 ans de cinéma qui ont entretenu des clichés désastreux sur la représentation des femmes dans la societé, et plus largement les mécanisme de domination... Une réflexion qui fait écho actuellement aux fractures du 7e art sur les violences faites aux femmes.