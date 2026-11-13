Longtemps, les Iraniennes achetaient surtout des vêtements répondant au strict code vestimentaire instauré après la Révolution islamique de 1979. Mais aujourd’hui, la rue se libère : des jupes et des hauts courts sont désormais portés en public par de nombreuses femmes. Les boutiques continuent néanmoins d'exposer de longs manteaux en vitrine pour éviter des ennuis avec les autorités.
Iran : les femmes osent une plus grande liberté vestimentaire
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