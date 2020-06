Iran, deux mondes à part : plongée au cœur de la société iranienne, plus fracturée que jamais

France 24 • 05/06/2020 à 15:58

Chaque jour à Téhéran, la capitale iranienne, des milliers de partisans de la branche la plus conservatrice du régime se rendent dans les mausolées des martyrs chiites ou dans d'autres lieux liés à la révolution islamique. Mais dans les rues, une autre jeunesse prend ses aises avec les règles rigoristes du pays. Filles comme garçons rêvent de changement et d'une relation apaisée avec les pays occidentaux. Nos reporters sont partis à la rencontre de cette jeunesse optimiste, qui s'émancipe et rêve d'un avenir plus libéral, en opposition radicale avec les Iraniens les plus conservateurs.