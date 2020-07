Irak : reliques de son faste d'antan, les trains de Mossoul rouillent au grand jour

AFP Video • 30/07/2020 à 12:49

Il y a près d'un siècle, Irakiens et Orientalistes se tenaient sur ce quai avec leur billet pour Berlin, Istanbul ou Venise. Aujourd'hui, les rails rouillés et les wagons renversés symbolisent l'isolement de la ville irakienne de Mossoul, détruite et ruinée par des années de guerre.