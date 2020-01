Irak: la rue maintient la pression sur le gouvernement

AFP Video • 28/01/2020 à 19:18

Des heurts éclatent entre manifestants antigouvernementaux et forces de l'ordre entre les places al-Khilani et Wathba à Bagdad. Rejetant toute ingérence, iranienne ou américaine, dans le pays, les manifestants, en majorité des jeunes, qui réclament de profondes réformes politiques, continuent à défier les forces de sécurité malgré la répression qui a fait 21 morts et des dizaines de blessés en une semaine.