AFP Video • 15/04/2021 à 17:43

IMAGES Des civils et des membres des forces de l'ordre inspectent les dégâts causés par une explosion sur un marché de Sadr City, un quartier densément peuplé à majorité chiite de l'est de Bagdad. L'armée irakienne a annoncé qu'au moins un civil a été tué dans cette explosion, sans en évoquer les causes ou les auteurs.