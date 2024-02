information fournie par AFP Video • 08/02/2024 à 08:27

Des habitants de Bagdad, et des membres de la protection civile sont sur les lieux d'une attaque de drone qui a visé un véhicule dans l'est de la capitale irakienne. Trois personnes, dont deux dirigeants d'un groupe armé pro-Iran, ont été tuées dans la frappe, selon une source de sécurité et un responsable au sein de la faction visée. IMAGES