À l'occasion des Investors Awards 2026, experts, entrepreneurs et investisseurs débattent des grands enjeux de l'intelligence artificielle. Productivité, agents IA, transformation des métiers, souveraineté technologique européenne, gouvernance et avenir de la finance : découvrez les analyses d'Emmanuelle Flahaut-Franc (Société H), Éric Hazan (Ardabelle Capital) et Marie Brière (Amundi Investment Institute).
Cette table ronde explore les impacts de l'IA sur les entreprises, l'emploi, l'investissement et la compétitivité de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.