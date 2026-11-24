information fournie par Boursorama • 24/11/2026 à 19:32

À l'occasion des Investors Awards 2026, experts, entrepreneurs et investisseurs débattent des grands enjeux de l'intelligence artificielle. Productivité, agents IA, transformation des métiers, souveraineté technologique européenne, gouvernance et avenir de la finance : découvrez les analyses d'Emmanuelle Flahaut-Franc (Société H), Éric Hazan (Ardabelle Capital) et Marie Brière (Amundi Investment Institute).