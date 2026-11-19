information fournie par Boursorama • 19/11/2026 à 15:34

e mardi 17 novembre 2026, BoursoBank a organisé la 25e cérémonie des Investor Awards avec le partenariat d'Euronext, OpinionWay, Amundi, Place des Investisseurs et Labrador Transparency.

Table Ronde animée par Laurent Grassin, en présence de Marie Brière (Amundi), Eric Hazan (Ardabelle Capital) et Emmanuelle Flahaut-Franc (Société H), sur le thème : « Intelligence artificielle : qui gagnera, qui perdra... et qui décidera ? »

Lors d'une cérémonie animée par Ariel Wizman, Les Investor Awards ont récompensé les sociétés cotées, d'après les résultats d'une vaste enquête en ligne, réalisée auprès des investisseurs professionnels et particuliers.