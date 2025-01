information fournie par AFP Video • 20/01/2025 à 17:13

Les participants, dont Vivek Ramaswamy, Elon Musk et Mike Johnson, commencent à arriver et à prendre place à l'intérieur de la rotonde du Capitole avant l'investiture de Donald Trump. Mike Johnson déclare aux journalistes : "C'est passionnant. Le soleil brille à l'extérieur et il brille dans nos cœurs". IMAGES