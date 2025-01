information fournie par AFP Video • 20/01/2025 à 17:10

Le président américain sortant Joe Biden accueille à la Maison Blanche son successeur Donald Trump et son épouse Melania pour un entretien de courtoisie avant la cérémonie d’investiture. La vice-présidente américaine Kamala Harris et le second gentleman Doug Emhoff accueillent également le vice-président élu américain JD Vance et son épouse Usha Vance. IMAGES