information fournie par Boursorama • 20/11/2026 à 09:25

À peine devenu propriétaire de sa résidence principale, Florian souhaite déjà réaliser un deuxième achat afin de se constituer un patrimoine grâce à l'investissement locatif. Il cherche à savoir s'il est possible d'obtenir un nouveau crédit immobilier quelques mois seulement après un premier emprunt et quelles conditions sa banque examina avant de le financer à nouveau.

À Six-Fours-les-Plages, Valérie est confrontée à un acheteur qui exige un nouveau diagnostic électrique alors que celui dont elle dispose est toujours valide, et s'interroge également sur ses obligations concernant le contrôle d'assainissement de sa maison.

Enfin, à Cannes, Laurence tente de vendre un appartement acquis pour de la location saisonnière, mais manque cruellement de visites depuis plusieurs mois et cherche à comprendre les raisons de ce blocage ainsi que les solutions pour relancer sa vente sans sacrifier son prix.

Les conseils de nos experts, Anne Boucaut-Basso, agent immobilier, Laurent Grassin, rédacteur en chef de Boursorama et Romain Rossi-Landi avocat en droit immobilier, Service Maximum du 19 novembre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com