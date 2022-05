Investir dans le private equity avec le FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities

information fournie par Boursorama • 30/05/2022 à 11:47

Le private equity ou capital-investissement consiste à investir dans des entreprises non cotées à différents stades de leur développement. Rentable, ce type de placement est souvent difficilement accessible pour l'investisseur individuel en raison de son ticket d'entrée.

C'est en ayant cette contrainte en tête qu'ODDO BHF propose le fonds commun de placement à risque (FCPR) ODDO BHF Debt and Equity Opportunities, commercialisé jusqu'au 30 juin prochain et accessible à partir de 10.000 euros

Sur le plateau de Tendances de fonds, Raphaël Hassan, responsable relations investisseurs ODDO BHF Private Equity explique les contraintes et les risques de l'investissement en private equity et sur un FCPR, il présente également l'expertise d'ODDO BHF Private Equity et détaille la composition d'ODDO BHF Debt and Equity Opportunities.