Un cargo battant pavillon maltais s'est échoué sur la côte landaise, à hauteur de la commune de Lit-et-Mixe, entraînant l'évacuation d'une partie de son équipage par hélicoptère, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique.
Intempéries : un cargo échoué sur le littoral des Landes
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