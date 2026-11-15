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Intempéries dans l'Hérault: deux personnes secourues par hélitreuillage

information fournie par AFP Video 15/11/2026 à 17:47

Une femme de 73 ans, portée disparue près de Montpellier après les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit sur l'est de l'Hérault, a été retrouvée dimanche matin saine et sauve et secourue par un hélicoptère de la sécurité civile, de même qu'un homme, hélitreuillé dans la nuit.

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